أميركية تدخل غينيس لامتلاكها أضخم فم بالعالم!!

وكالات / سما /

حققت سامانثا رامسديل، من ولاية كونيتيكت الأميركية والبالغة من العمر 31 عاماً، لقب غينيس للأرقام القياسية لامتلاكها أضخم فم على الإطلاق، بحيث يبلغ اتّساعه 6.52 سنتمتراً.

وفي التفاصيل، اكتشف مستخدمو تطبيق تيك توك "نقطة قوة" سامانثا من خلال مقاطع الفيديو الّتي نشرتها على حسابها الشخصي.

وفي البداية، لم تكن سامانثا واثقة من نفسها، ولكن عندما كشفت عن فمها العملاق على مواقع التواصل، تلقت تشجيعاً لمتابعة التسجيل، وانطلق حسابها بقوة ليصبح لديها الآن 1.7 مليون متابع.

وأظهرت سامانثا "قوة فمها الخارق" عبر نشر مجموعة من الصور تظهر فيها وهي تضع تفاحة خضراء كاملة في فمها، وتقضم أربعة شطائر برغر في آن، وتضع كمية كبيرة من البطاطا المقلية في فمها.