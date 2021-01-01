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هاري كين يكسر الصمت حول غيابه عن تدريبات توتنهام

السبت 07 أغسطس 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين يكسر الصمت حول غيابه عن تدريبات توتنهام



وكالات / سما /

كسر هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الصمت بشأن مستقبله، وسط تزايد التقارير التي تربطه بالانتقال إلى مانشستر سيتي وغيابه عن تدريبات فريقه.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بالانتقال إلى ملعب الاتحاد وال الصيف، وقد أضاف الوقود إلى النار بعد غيابه عن التدريبات في هوتسبير واي يوم الاثنين ويقال إنه اختار مواصلة إجازته في جزر الباهاما بدلاً من الحضور في موعده.

لكن قائد إنجلترا قال أنه لا يرفض الذهاب إلى التديبات مشيراً إلى أنه سيعود إلى التدريب في الموعد المناسب كما كان مخططاً له.

وقال هاري كين في بيان على حسابه على تويتر : “مر ما يقرب من عشر سنوات منذ أن قدمت إلى توتنهام لأول مرة، وقد أظهر لي المشجعين دوماً الدعم والحب..لقد كان من المؤلم قراءة بعض التعليقات، ولكني أريد أن أوضح أنني لم أرفض التدريب ولن أرفضه أبداً”.

أضاف: “سأعود إلى النادي كما هو مخطط له..لكن أفعل أي شئ يعرض العلاقة بيني وبين توتنهام للخطر أو العلاقة القوية بيني وبين الجماهير التي دعمتني على الدوام”.

لا يزال أمام كين فرصة للرحيل عن توتنهام ولكنه يملك عقد مستمر لمدة 3 سنوات قادمة مع نادي شمال لندن، وسيكون علينا الانتظار لمعرفة كيف سيواجه إغراءات الذهاب إلى مانشستر سيتي.

#مانشستر سيتي #توتنهام #هاري كين

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