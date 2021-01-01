حقيقة طلب أجويرو الرحيل عن برشلونة

وكالات / سما /

أشارت بعض المعلومات أمس أن المهاجم الأرجنتيني كون أجويرو غير سعيد بما حدث في قضية عدم تجديد ميسي، واقتراب رحيله المؤكد عن البارسا.

أشارت التقارير أن أجويرو يدرس إمكانية مغادرة برشلونة هذا الصيف، وطلب من وكيل أعماله التحقق في حالة وجود بند يسمح له بالرحيل.

لكن صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن تلك الأخبار غير صحيحة، وأن نجم مانشستر سيتي السابق في الواقع سعيد بارتداء قميص برشلونة وانتقاله وتمثيله للنادي.

عاد أجويرو مبكراً من إجازته لمواصلة إعداده للموسم الجديد الذي سيبدأ في غضون أسبوع واحد فقط، والذي يتطلع إليه بشدة من خلال تدريباته بالفعل مع زملائه، ويأمل في ظهوره الأول مباراة كأس خوان جامبر ضد يوفنتوس يوم الأحد.

أضافت الصحيفة أن كون أجويرو يريد اللعب والنجاح في برشلونة كما فعل في كل الفرق التي مر بها في مسيرته الاحترافية، وقد حقق مؤخراً لقب كأس كوبا أمريكا ويريد الاستمرار في الأداء الجيد، حتى في غياب صديقه ليونيل ميسي، لكنه سعيد في المدينة أيضاً