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شقديح: حملة حث إدارة بايدن على عدم استخدام "الفيتو" تأتي ضمن حملات توفير الحماية لشعبنا

السبت 07 أغسطس 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقديح: حملة حث إدارة بايدن على عدم استخدام "الفيتو" تأتي ضمن حملات توفير الحماية لشعبنا



رام الله/سما/

أكد الناشط السياسي في الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة سنان شقديح، ان حملة حث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على عدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد توفير الحماية لشعبنا التي أعلن عنها في أميركا، تأتي ضمن عشرات الحملات المختلفة، ومنها رفع دعاوى قضائية على المنظمات التي تدعم الاستيطان  .

وقال شقديح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان إجمالي المبالغ التي قدمتها المنظمات الأميركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 200 مليون دولار، لصالح الاستيطان والمنظمات الاستيطانية  .

واشار إلى أن ما سيصدر عن الحملة سيكون ضمن التراكم الكمي للفعل الفلسطيني في الولايات المتحدة، وهو ما سيقود الى تغيير الموقف السياسي فيها، مشيرا الى حملات أخرى تنتشر في الجامعات الأميركية تقودها منظمة العدالة من اجل فلسطين .

وكشف الناشط شقديح أن سبعة من اعضاء الكونغرس، طالبوا وزارة المالية الأميركية بفحص الوضع القانوني للمنظمات الداعمة للاستيطان، لافتا الى تواصل اللقاءات مع النواب ومدراء مكاتبهم  بخصوص هذه القضية.

#ادارة بايدن #سنان شقديح #الفيتو

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