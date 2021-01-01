أبو يوسف:هذا ما سيناقشه مؤتمر هيئات المتابعة مع الأسرى والقوى الوطنية غداً

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدا الأحد، لهيئات المتابعة مع الأسرى والقوى الوطنية، سيتطرق لبرنامج الفعاليات في الوطن والشتات الرافضة للاعتقال الإداري والتعذيب والاهمال الطبي المتعمد والاقتحامات والاعتقالات المتواصلة.

وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الاجتماع سيناقش ملف الأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم، وتأكيدا على ضرورة إطلاق سراحهم .

وأكد أهمية استمرار المقاومة الشعبية وتوسيع رقعتها، وإيجاد مواقع أخرى للعمل الشعبي المقاوم ضد الاحتلال، مشيرا الى أهمية المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، خاصة الأميركي الذي دعا اسرائيل الى عدم تهجير العائلات في الشيخ جراح.

وشدد أبو يوسف على ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال، ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها، مبينا انه دون هذا الآليات فإن هناك ضوءا أخضر للاستمرار بتلك الجرائم .