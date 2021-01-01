الرفاعي: للأقاليم الخارجية لحركة فتح دور مهم في صناعة رأي عام دولي داعم لقضيتنا

رام الله/سما/

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، عن عقد اجتماع بمدينة رام الله، اليوم السبت، لأمناء سر الأقاليم الخارجية في العالم.

وقال الرفاعي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن هدف الاجتماع هو بحث استراتيجيات العمل للجاليات الفلسطينية، عقب الحراك الذي جرى خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس، مشيرا الى أنه سيتم وضع استراتيجية عمل حتى تؤدي الأقاليم الخارجية عملها لخدمة القضية والمشروع الوطني.

واضاف ان للأقاليم الخارجية دورا مهما في صناعة رأي عام في دول العالم، لتأييد القضية الفلسطينية ووقوف الشعوب الى جانب نضال شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أهمية تعزيز عملها من أجل التحرر والنضال واقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس المحتلة.