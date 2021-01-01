الجيش الإسرائيلي: لن يكون من الصواب الدخول في حرب بسبب استهداف "الجبال الفارغة"

القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، أن حزب الله اللبناني تعمد إطلاق الصواريخ نحو مناطق مفتوحة وغير مأهولة في مزارع شبعا.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المصادر قولها "لن يكون من الصواب الدخول في حرب بسبب صواريخ كانت موجهة باتجاه الجبال الفارغة، ولكن ومع ذلك فلن نحول الحدود إلى خط مواجهة جديد".



هذا وقدمت إسرائيل شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بعد قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وكان حزب الله أعلن أنه قصف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، وأوضح أن قصفه هذا يأتي ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مفتوحة جنوبي البلاد فجر أمس الأول الخميس.



ونشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مشاهد مصورة قال إنها لعملية القصف التي تبناها الحزب، واستهدفت مناطق مفتوحة في مزارع شبعا.