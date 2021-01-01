  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: لن يكون من الصواب الدخول في حرب بسبب استهداف "الجبال الفارغة"

السبت 07 أغسطس 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: لن يكون من الصواب الدخول في حرب بسبب استهداف "الجبال الفارغة"



القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، أن حزب الله اللبناني تعمد إطلاق الصواريخ نحو مناطق مفتوحة وغير مأهولة في مزارع شبعا.
 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المصادر قولها "لن يكون من الصواب الدخول في حرب بسبب صواريخ كانت موجهة باتجاه الجبال الفارغة، ولكن ومع ذلك فلن نحول الحدود إلى خط مواجهة جديد". 
 
هذا وقدمت إسرائيل شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بعد قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
وكان حزب الله أعلن أنه قصف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، وأوضح أن قصفه هذا يأتي ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مفتوحة جنوبي البلاد فجر أمس الأول الخميس.
 
ونشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مشاهد مصورة قال إنها لعملية القصف التي تبناها الحزب، واستهدفت مناطق مفتوحة في مزارع شبعا.

#حزب الله #لبنان #مزارع شبعا

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف آخر تطورات المنحة القطرية لغزة وموعد صرفها

صحيفة تكشف أسباب عودة اطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة

شاهد: حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لإطلاق صواريخ تجاه شمال الأراضي المحتلة

حزب الله يصدر بيانا بشأن مصادرة الراجمة واعتقال أفرادها جنوبي لبنان

صحيفة عبرية: هل ستكون الحرب المقبلة مع "إسرائيل" المواجهة الأخيرة لحزب الله؟

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال وعودة اطلاق البالونات من غزة ..

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: لا وفيات جديدة بكورونا و تسجيل 136 إصابة في فلسطين

أبو ردينة : الرئيس عباس سيعلن مبادرة أمام الجمعية العامة لوقف انتهاكات اسرائيل

تقد

تقديرات إسرائيلية: قد لا يكون ممكناً تجنب المواجهة مع حزب الله

معاريف : المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون الاخيرة

ررر

تنويه هام من التعليم لطلبة الثانوية العامة بشأن "تحسين المعدل و الاستكمال"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية