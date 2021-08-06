الرئيس الايراني يستقبل وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية

طهران/سما/

شارك وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة أبوأحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية في مراسم آداء القسم للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بدعوة من رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وضم الوفد ماهر الطاهر و أبوعلي حسن أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية .

وقد استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية وفد الجبهة في مقر الرئاسة الإيرانية أمس الجمعة (6/8/2021)، حيث نقل الوفد التهاني إلى إبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما نقل الوفد تحيات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات للرئيس الإيراني، وأكد وفد الجبهة إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقوف إيران بكل إمكانياتها إلى جانب المقاومة الفلسطينية لتحقيق أهدافها، كما تحدث عن معركة سيف القدس ومعانيها، وأكد أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لتحرير فلسطين.