  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله: أحبطنا محاولة العدو الإسرائيلي كسر توازن الردع

السبت 07 أغسطس 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: أحبطنا محاولة العدو الإسرائيلي كسر توازن الردع



بيروت/سما/

كشف مصدر في حزب الله اللبناني عن إحباط محاولة “العدو” الإسرائيلي كسر توازن الردع، مشيرا إلى أن “المقاومة تقوم بواجبها الوطني وهو الدفاع عن أرض لبنان وحدوده وسيادته”.

وقال المصدر لصحيفة “الديار” اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن “إسرائيل هي التي بادرت إلى إطلاق النار وقصفت مناطق مفتوحة وعليه ردت المقاومة بقصف أيضا على مناطق مفتوحة لمواجهة هذا العدوان السافر على سيادة لبنان”.

 ولفت المصدر إلى أن “الحكومة الإسرائيلية الجديدة أرادت من خلال عدوانها على مناطق لبنانية تغيير قواعد الاشتباك لإرساء معادلة جديدة تنسف توازن الردع إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعد رد المقاومة عليها”.

وأضاف أنه “في تقديره أن العدو الإسرائيلي انكفأ وتراجع عن المواجهة مع حزب الله”، معتبرا أن “هناك دائما من يحاول ربط أي حدث إقليمي بأي حدث لبناني يحصل ويحاولون الإيحاء بأن كل ما يقوم به حزب الله مرتبط بمصالح خارجية في حين أن المقاومة تقوم بواجبها الوطني وهو الدفاع عن أرض لبنان وحدوده وسيادته”.

وأشار المصدر إلى أن “الأجندة الوحيدة التي يتبعها حزب الله هي الحفاظ على كرامة لبنان ووحدة أراضيه”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن هؤلاء الذين يتهمون المقاومة بأجندات خارجية لا يوجهون أي انتقاد أو إدانة للاعتداء الإسرائيلي على وطنهم ويتعاملون مع ذلك على أنه أمر عادي جدا”.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان أمس الجمعة قيام مجموعات في المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية بمزارع شبعا بعشرات الصواريخ عيار 122 ملم، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية أول أمس الخميس على جنوب لبنان.

وردت إسرائيل بقصف مدفعي طال عددا من البلدات في الجنوب اللبناني.

#حزب الله اللبناني #العدو الاسرائيلي #لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف آخر تطورات المنحة القطرية لغزة وموعد صرفها

حزب الله يصدر بيانا بشأن مصادرة الراجمة واعتقال أفرادها جنوبي لبنان

شاهد: حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لإطلاق صواريخ تجاه شمال الأراضي المحتلة

صحيفة عبرية: هل ستكون الحرب المقبلة مع "إسرائيل" المواجهة الأخيرة لحزب الله؟

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة

إغلاق معبر كرم أبو سالم الشهر القادم

اعلام اسرائيلي يحذر: رسائل حزب الله تحمل مدلولات استراتيجية وتطور خطير..!

الأخبار الرئيسية

معاريف : المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون الاخيرة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليوم السبت

ررر

تنويه هام من التعليم لطلبة الثانوية العامة بشأن "تحسين المعدل و الاستكمال"

حماس

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال وعودة اطلاق البالونات من غزة ..

بالونات

صحيفة تكشف أسباب عودة اطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية