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خبراء : مواد غذائية لا ينصح بتناولها على الريق

السبت 07 أغسطس 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء : مواد غذائية لا ينصح بتناولها على الريق



وكالات - سما-

 أعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية، عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية، أنه لا ينصح بتناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والتوابل الحارة على الريق.
وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الكافيين يكبح الشهية، لذلك من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الفطور.
وتضيف، كما يجب التخلي عن التوابل الحادة والصلصات في الصباح، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة.
وتقول، “بالطبع من جانب تناول شطائر مع الخردل أو غيره من التوابل الحادة، تنشط الجسم، ولكن من جانب آخر تؤدي مباشرة إلى التهاب المعدة”.
وتشير الخبيرة، إلى أن أكثر المواد الضارة للمعدة الفارغة هي المشروبات الغازية المحلاة. وأن شربها باستمرار على الريق يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة.
وتضيف، يجب أن يرافق تناول عصائر الحمضيات وجبة فطور كاملة، لأنها بعكسه تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتؤكد الخبيرة على أن تكون هذه العصائر طبيعية وطازجة.

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