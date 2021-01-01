  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش: منظمة التحرير لا تحتاج الى اعادة بناء والرئيس عباس وصف ثورة يوليو بـ أنها"معجزة مصر"

السبت 07 أغسطس 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: منظمة التحرير لا تحتاج الى اعادة بناء والرئيس عباس وصف ثورة يوليو بـ أنها"معجزة مصر"



رام الله/سما/

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن منظمة التحرير هي البيت المعنوي الذي يمثل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن منظمة التحرير ليست بحاجة إلى إعادة بناء، لأن ذلك يعني هدم البيت المعنوي الذي يمثل القضية الفلسطينية.


 
وأضاف" الهباش" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري ،بعبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة ،: "لم أستغرب من الإعمار المصري لغزة، ومصر لم تتخلى عنا للحظة، فمصر عبر التاريخ البعيد كانت دائما رائدة في الدفاع عن فلسطين، حيث إنها تمارس دورها الطبيعي جدا مع فلسطين والذي يتناسب مع طبيعتها وقيمها وتاريخها وحاضرها وشخصيتها".


وتابع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية :" حتى في سنوات معاناة مصر من الفوضى، كانت مصر حاضرة في فلسطين"، مشيرا الى  أن الرئيس محمود عباس وصف ثورة 30 يونيو بأنها "معجزة" مصر.


 
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

#منظمة التحرير الفلسطينية #القضية الفلسطينية #ثورة يوليو

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف آخر تطورات المنحة القطرية لغزة وموعد صرفها

حزب الله يصدر بيانا بشأن مصادرة الراجمة واعتقال أفرادها جنوبي لبنان

شاهد: حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لإطلاق صواريخ تجاه شمال الأراضي المحتلة

صحيفة عبرية: هل ستكون الحرب المقبلة مع "إسرائيل" المواجهة الأخيرة لحزب الله؟

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة

إغلاق معبر كرم أبو سالم الشهر القادم

اعلام اسرائيلي يحذر: رسائل حزب الله تحمل مدلولات استراتيجية وتطور خطير..!

الأخبار الرئيسية

تقد

تقديرات إسرائيلية: قد لا يكون ممكناً تجنب المواجهة مع "حزب الله"

معاريف : المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون الاخيرة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليوم السبت

ررر

تنويه هام من التعليم لطلبة الثانوية العامة بشأن "تحسين المعدل و الاستكمال"

حماس

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال وعودة اطلاق البالونات من غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية