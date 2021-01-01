الهباش: منظمة التحرير لا تحتاج الى اعادة بناء والرئيس عباس وصف ثورة يوليو بـ أنها"معجزة مصر"

رام الله/سما/

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن منظمة التحرير هي البيت المعنوي الذي يمثل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن منظمة التحرير ليست بحاجة إلى إعادة بناء، لأن ذلك يعني هدم البيت المعنوي الذي يمثل القضية الفلسطينية.





وأضاف" الهباش" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري ،بعبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة ،: "لم أستغرب من الإعمار المصري لغزة، ومصر لم تتخلى عنا للحظة، فمصر عبر التاريخ البعيد كانت دائما رائدة في الدفاع عن فلسطين، حيث إنها تمارس دورها الطبيعي جدا مع فلسطين والذي يتناسب مع طبيعتها وقيمها وتاريخها وحاضرها وشخصيتها".



وتابع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية :" حتى في سنوات معاناة مصر من الفوضى، كانت مصر حاضرة في فلسطين"، مشيرا الى أن الرئيس محمود عباس وصف ثورة 30 يونيو بأنها "معجزة" مصر.





إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"