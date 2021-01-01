الإرشاد السلوكي في بلدية غزة ينظم مخيم توعوي للأطفال

غزة / سما /

نظم قسم الإرشاد السلوكي في بلدية غزة مخيم صيفي للأطفال بعنوان " ليستمتع الأطفال" بهدف تعزيز وتنمية قدرات الأطفال المشاركين في المخيم في مجالات الدعم النفسي، والتوعية الصحية والبيئية، ومجالات الرسم والفنون، والحكواتي والمسرح.

وذكرت رئيسة قسم الإرشاد السلوكي وتنمية القدرات أمل الحاج أحمد، أن فعاليات المخيم بدأت من مطلع أغسطس الحالي وتستمر حتى العاشر من الشهر نفسه بمشاركة نحو 100 طفل من الفئة العمرية 6- 15 عاماً من سكان منطقة أبراج تل الهوا وتم تسجيلهم في المخيم بالتعاون مع لجنة الحي.

وبين أن المخيم يشتمل على خمسة زوايا مختلفة هي؛ التوعية الصحية البيئية، وإعادة استخدام خامات البيئة، والفنون والرسم، والألعاب الحركية، وزاوية الحكواتي والمسرح، موضحةً أنه سيتم العمل مع الأطفال المشاركين وأمهاتهم من خلال مشاركتهم في ورش عمل لتنمية خبراتهم ومهاراتهم في المواضيع الصحية والبيئية وبطرق وأساليب تفاعلية

وبينت أنه فعاليات المخيم ستشمل أيضاً؛ عرضين مسرحيين ويوم ترفيهي للأطفال بمشاركة فرق فنية متخصصة، وفعاليات وأنشطة مختلفة.

وأكدت أن المخيمات الصيفية من الأساليب والطرق المهمة لتوعية وتثقيف فئات الأطفال بهدف تحقيق التغيير الإيجابي للمجتمع وتبني اتجاهات وأفكار صديقة للبيئة والمجتمع.