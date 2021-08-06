فيديو: الجيش اللبناني يطلق سراح المحتجزين ويعيد راجمة الصواريخ لأصحابها

بيروت/سما/

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لعملية عودة الراجمة الصاروخية لـ"حزب الله" اللبناني، وإطلاق سراح المحتجزين اللبنانيين، بعد قيام الجيش اللبناني بتوقيفهم.

وأظهر الفيديو المنشور من قبل مواطنين سيارات ترافق الشاحنة التي تم مصادرتها صباح يوم أمس الجمعة في بلدة شويا الجنوبية، وهي تحمل راجمة الصواريخ التي أطلق من خلالها صواريخ على إسرائيل.



وأرفق الفيديو بتعليق عن "عودة الشاحنة والعناصر المرافقة لها إلى حضن المقاومة".

وفي السياق نفسه، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات استقبال علي كجك من قبل عائلته ومحبيه وأهالي بلدته الجنوبية كفرتبنيت، بعدما انتشرت صوره خلال عملية مصادرة الراجمة واعتقاله من قبل بعض الأهالي في بلدة شويا جنوبي لبنان.

استقبال المجاهد علي كجك في دياره???? pic.twitter.com/5Ilm1ff6ka — Mazen Shaer (@Zentensity) August 7, 2021



وأصدرت بلدية شويا و​المخاتير​ وفعاليات البلدة بيانا أكدت فيه على "وحدة الصف و​سياسة​ التعايش التي نؤمن بها"، وأضاف البيان "كما ونؤكد انتماءنا الوطني ودعمنا للجيش و​المقاومة​، ولكن الوضع العام وحالة التوتر التي تسود البلاد والضغط النفسي والمعيشي ينعكس علينا جميعا داخل قرانا، وكان هذا الأسبوع شهد توترا وقصفا متبادلا مع العدو و​حرائق​، لهذا تفاجأ الاهالي وأصبحوا في حالة من الخوف والهلع، ومن المؤكد أن هوية مطلقي ​الصواريخ​ لم تكن معروفة والحمد الله أن الأمور انتهت الى هنا".

ودعا البيان "الجميع إلى التآخي ونبذ الفتنة، فنحن اكثر حاجة في وقتنا هذا الى ​المحبة​ والتكاتف لأننا كلنا اخوة في الانسانية، والله يرحمنا جميعا".

واحتدم الوضع الأمني جنوباً بعد تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق إطلاق الصواريخ في لبنان.

فيما أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظا على أمن المواطنين، ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم".