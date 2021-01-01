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تنويه هام من التعليم لطلبة الثانوية العامة بشأن "تحسين المعدل و الاستكمال"

السبت 07 أغسطس 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من التعليم لطلبة الثانوية العامة بشأن "تحسين المعدل و الاستكمال"



رام الله/سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تنويهاً مهمًا لطلبة الثانوية العامة الراغبين بتحسين معدلاتهم، وطلبة غير المستكمل بشأن الأوراق والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التسجيل والتقديم للامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الأوراق والرسوم المطلوبة لتحسن المعدل كما يلي:

4 صور شخصية ملونة وحديثة .
كشف علامات الثانوية العامة _ النسخة الأصلية.
صورة مصدقة عن شهاد الميلاد.
صورة عن الهوية.
رسوم التسجيل 200 شيكل.
وأشارت إلى أن عملية التسجيل لغير المستكملين تبدأ يوم الأحد 8/8 وتنتهي يوم الأربعاء 11/8، مبينة أن آخر موعد للانسحاب من تحسين المعدل أو غير مستكمل الأربعاء 11/8.

ولفتت إلى أنه بإمكان الطلبة التسجيل لتحسين المعدل أو الإعادة يتم في المديريات _ قسم الامتحانات.

#طلبة الثانوية العامة #تحسين المعدل #غير المستكمل ’ #وزارة التربية والتعليم #امتحانات الثانوية العامة

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