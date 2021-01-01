رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، استشهاد الشاب عماد علي دويكات (37 عاما) برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا دفاعا عن جبل صبيح الى سبعة.

كما عنونت الصحف إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية التي انطلقت في عدة محافظات، رفضا للاحتلال والاستيطان.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة":"

أب لأربع بنات ورضيع عمره أقل من 40 يومًا.. عماد دويكات.. الشهيد السابع دفاعًا عن جبل صبيح

الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية وفعالية ضد الاستيطان بسلفيت.. أهالي سلوان يصلون الجمعة في خيمة الصمود والبقاء.. مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قرية الجبعة

الرئيس يهنئ رئيس جمهورية بوليفيا وحاكم عام جامايكا بعيد الاستقلال

مهنا يؤكد ضرورة إجراء فحص كورونا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر

حملة في أميركا تطالب بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين من دولة الفصل العنصري

واشنطن تدعو إلى وقف إخلاء الشيخ جراح

وفاتان و169 إصابة بـ "كورونا"

"كورونا" يواصل التفشي بوتيرة متسارعة في معظم أنحاء العالم

في تحدٍ نادر.. لبنانيون يعترضون مقاتلي حزب الله بعد إطلاق صواريخ على اسرائيل

بينيت يختار ميخائيل هرتسوغ سفيرا لإسرائيل في واشنطن

مارسيل خليفة يموسق جدارية درويش

الأيام":"

شهيد في بيتا وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة السلمية

40 ألف مصلٍ يؤدون "الجمعة" في الأقصى

إطلاق بالونات حارقة من القطاع واندلاع حرائق بـ "غلاف غزة" أحدها في منزل

إغلاق معبر "كرم أبو سالم" الشهر القادم بسبب الأعياد اليهودية

مجدلاني: اجراءات توزيع المنحة القطرية لأهالي غزة تسير بشكل طبيعي

مناوشات "محسوبة" بين "حزب الله" وإسرائيل والطرفان يبديان حرصهما على عدم التصعيد

"كورونا": حالتا وفاة و169 إصابة

مهنا يؤكد ضرورة إجراء فحص "كورونا" خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر

واشنطن تدعو الى وقف ترحيل عائلات حي "الشيخ جراح"

لابيد يزور المغرب الأربعاء القادم

"القدس":

بيتا تودع شهيد "الجبل" السابع.. وعشرات الإصابات في كفر قدوم

وفاتان و169 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

أهالي سلوان يصلون الجمعة في خيمة التضامن احتجاجا على سياسات التهجير

واشنطن: الحصول على بيانات ضخمة حول كورونا من ووهان الصينية

حملة في أميركا تطالب بإرسال قوات دولية لحماية شعبنا

حزب الله يطلق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل و"القبة الحديدية" تعترض