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الصحة الفلسطينية: 75% من إصابات كورونا الحالية في الضفة هي بطفرة "دلتا"

السبت 07 أغسطس 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: 75% من إصابات كورونا الحالية في الضفة هي بطفرة "دلتا"



أريحا/سما/

أكد الدكتور طارق حواش مدير صحة اريحا اليوم السبت 7/8/2021 ، أن إصابات كورونا بدأت في الانتشار في الضفة وخاصة بعد ارتفاع الاصابات بين المواطنين ، موضحاً ان 75% من الاصابات الموجودة الحالية هي من طفرة "دلتا" سريعة الانتشار .

وقال حواش خلال تصريحات لصوت فلسطين "عن وجود توجه لإصدار تعليمات وخاصة مع زيادة الحالات واختلاط المواطنين في الافراح وبيوت العزاء والاماكن العامة .

وبين حواس ان 15 إصابة تم تسجيلها من القادمين من الخارج ، مشيراً الى ان تلك حالات لم يتم البت فيها انها من متحور "دلتا".

واعرب حواش عن امله ان لا تصل الاوضاع في الضفة للإغلاقات التي كانت في السابق في ظل الانتشار الكبير بين المواطنين ، معتبراً ان الحل الوحيد في ظل ارتفاع الاصابات ، هي الطعومات والتي تشهد عزوفاً من المواطنين بالرغم من توفرها .

#الصحة الفلسطينية #الضفة الغربية #اريحا #دلتا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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