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عطايا: "العدو الصهيوني أجبن من أن يواجه المقاومة الإسلامية في لبنان"

السبت 07 أغسطس 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عطايا: "العدو الصهيوني أجبن من أن يواجه المقاومة الإسلامية في لبنان"



بيروت/سما/

بارك ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، رد المقاومة الإسلامية في "حزب الله" وقصفها بالصواريخ المستوطنات الصهيونية، موكداً على "أحقية المقاومة في الرد على أية اعتداءات صهيونية تطال الأراضي اللبنانية".

وقال عطايا في مداخلة له على قناة "القدس اليوم": إن "ردّ المقاومة أمر طبيعي ولا بد منه في مواجهة الاعتداءات الصهيونية"، معتبراً بأنه "رسالة قوية من المقاومة في لبنان بأن أي عدوان صهيوني سيكون له رد فعل على مستوى الحدث، كما أنه يؤكد على جهوزية المقاومة ومدى استعدادها لمواجهة أي اعتداء يمكن أن يقوم به العدو الصهيوني".

ولفت إلى أن "حكومة العدو تحاول خلط الأوراق وتغيير المعادلات لترميم خسائرها الفادحة التي منيت بها في معركة سيف القدس ورفع معنويات جنودها ومستوطنيها المهزومين، وذلك بعد فشلها في تحقيق إنجازات مهمة في الميدان".

وشدد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، على أن "العدو الصهيوني أجبن من أن يواجه المقاومة الإسلامية في لبنان، والتي بردها اليوم أظهرت مدى ضعف العدو وانهزامه، فكما فشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة المحاصرة، سينهزم أمام قدرات المقاومة الصاروخية التي يمتلكها حزب الله".

وختم عطايا كلامه قائلاً: "إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نعتبر أنفسنا في خندق واحد مع الإخوة في "حزب الله" في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة، ونحن معنيون بأية مواجهة قد تحصل مع العدو الصهيوني على أرض لبنان". مؤكداً على صوابية نهج المقاومة، على طريق تحرير فلسطين.

#الجهاد الاسلامي #العدو الصهيوني #لبنان

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