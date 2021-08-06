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شقيق أمير قطر يعلن انتهاء مفاوضات تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي ..صورة

السبت 07 أغسطس 2021 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق أمير قطر يعلن انتهاء مفاوضات تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي ..صورة



باريس/سما/

أعلن الشيخ، خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، عن انتهاء مفاوضات تعاقد نادي باريس سان جيرمان، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأوضح خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا.


وأرفق شقيق أمير قطر، تغريدته بصورة يظهر فيها ميسي بالزي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.

وكان نادي برشلونة، أعلن الخميس الماضي، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه.


وذكر "البارسا" في بيانه، أنه رغم حصول اتفاق مع ميسي إلا أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية " حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

ومع انتهاء عقد ميسي السابق مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرا بالانتقال الى النادي الذي يختاره.

#أمير قطر #خليفة بن حمد آل ثاني #باريس سان جيرمان #ميسي #تويتر #برشلونة

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