شقيق أمير قطر يعلن انتهاء مفاوضات تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي ..صورة

أعلن الشيخ، خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، عن انتهاء مفاوضات تعاقد نادي باريس سان جيرمان، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأوضح خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII