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وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث سير في السعودية

السبت 07 أغسطس 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث سير في السعودية



الرياض/سما/

قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع حادث السير الذي تعرض له 5 مواطنين من عائلة واحدة في منطقة حائل في السعودية، وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، بأن الوزارة على تواصل مع ذوي العائلة الأردنية لنقل جثامين المتوفين إلى الأردن.

وأضاف أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع حالة الطفلة، حيث تخضع للعلاج حاليا ووضعها الصحي حرج.

كما أعرب الفايز عن "خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للطفلة المصابة".

#الاردن #حادث سير #ضيف الله الفايز #منظقة حائل

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