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"ليكيب": ميسي على وشك الانضمام إلى باريس سان جيرمان

السبت 07 أغسطس 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ليكيب": ميسي على وشك الانضمام إلى باريس سان جيرمان



باريس/سما/

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن ليونيل ميسي في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان بعدما اضطر برشلونة للتخلي عن هدافه التاريخي عقب فشله في تجديد عقده بسبب قواعد دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لسقف الرواتب.


وفي وقت سابق اليوم، قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن ميسي كان "خيارا" يخضع للتقييم في النادي الفرنسي.

وخطوة باريس سان جيرمان للتعاقد مع ميسي، الذي بات لاعبا حرا منذ الأول من يوليو الماضي، ستجعله ينضم لنيمار زميله السابق في برشلونة.

ورحل الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات عن برشلونة الخميس رغم توصل الطرفين لاتفاق بشأن عقده الجديد مع ناديه الكتالوني، بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية تقف عائقا أمام تجديد العقد.

وكان من المتوقع أن يوقع اللاعب البالغ عمره 34 عاما عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع النادي الكتالوني، يشمل تخفيضا في راتبه بنسبة 50 بالمئة.

وقال جوان لابورتا رئيس برشلونة اليوم إن النادي أضطر للتخلي عن ميسي لأن راتبه المرتفع إلى جانب القواعد المالية الصارمة في الدوري الإسباني كانت من الممكن أن تعرض مستقبل النادي للخطر.


وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس 2020 وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو لكن خليفته جوان لابورتا، الذي كان شاهدا على قصة صعود اللاعب الأرجنتيني إلى مصاف العظماء، أقنعه بالبقاء.

وقضى ميسي مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، حيث انضم للنادي وعمره 13 عاما وسجل 672 هدفا في 778 مباراة في كافة المسابقات منذ مباراته الأولى في 2003.

وتعاقد سان جيرمان بالفعل مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك الحارس جيانلويجي دوناروما من ميلان وسيرجيو راموس من ريال مدريد وجورجينيو فينالدم من ليفربول وجميعهم صفقات مجانية. والظهير الأيمن أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

وسيبدأ الفريق الدوري الفرنسي على ملعب تروا الصاعد حديثا لدوري الأضواء السبت.

#ميسي #باريس سان جيرمان #برشلونة

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