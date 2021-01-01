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الطقس: أجواء شديدة الحرارة

السبت 07 أغسطس 2021 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

يكون الجو، اليوم السبت، حارًا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 
وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة - ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

#طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية #حالة الطقس في فلسطين

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