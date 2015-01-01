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رغم "الحملة القاسية"..سعد الجبري يؤكد تمسكه بحماية أسرار السعودية

السبت 07 أغسطس 2021 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم "الحملة القاسية"..سعد الجبري يؤكد تمسكه بحماية أسرار السعودية



الرياض/سما/

أكد المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري تمسكه بحماية أسرار بلاده رغم "الحملة القاسية"، وذلك بعدما اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوة نادرة بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضده.

وقال مستشارو الجبري، في بيان، إنه "على مدى أربع سنوات، يتمسك الدكتور سعد بالقسم الذي أداه لحماية أسرار الدولة على الرغم من الحملة القاسية التي شنها (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان ضده وأطفاله وعائلته".

وأضاف أن "انضمام حكومة الولايات المتحدة إلى هذه القضية لحماية مصالحها هو خطوة مرحب بها، ولكن حان الوقت لتسهيل التوصل إلى حل ودي وكامل يحرر أطفاله ويحميه من مزيد من الاضطهاد".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية فقد يؤدي ذلك إلى "الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضافت أنها تدرس استخدام امتياز أسرار الدولة، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري.

#سعد الجبري #السعودية

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