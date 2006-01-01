"BFM": نيمار اقترح على ميسي أن يترك له الرقم 10

وكالات

في لفتة تعني الكثير!، وحرصا منه على إقناع صديقه ليونيل ميسي بالانضمام إليه في باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية، اقترح البرازيلي نيمار إعطاء الأرجنتيني رقم قميصه المفضل (رقم 10)، وفق ما كشف تلفزيون BFM الفرنسي.

فمع أن الرقم يخضع غالباً لمعركة الأنا في غرفة الملابس، إلا أن نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا يبدو مستعدا للتخلي عن الرقم 10 الشهير لليونل ميسي. لكن “لا بولغا” رفض عرض زميله السابق في برشلونة. فحتى إذا انتهى له المطاف بالتوقيع لنادي باريس سان جيرمان، فإن ليونيل ميسي لا يريد أن يحرم صديقه من رقم قميصه، كما أكد التلفزيون الفرنسي.

وبرفضه لعرض نيمار، فإن الخيارات أمام ميسي، من حيث رقم القميص، في حال انضمامه إلى باريس هذا الصيف، لن تكون كثيرة: كيليان مبابي لديه رقم 7 ، ماورو إيكاردي يرتدي الرقم 9، بينما يرتدي أنخيل دي ماريا الرقم 11.

غير أنه وبالعودة إلى الوراء، نذكر بأن ميسي ارتدى الرقم 30 في بداياته مع برشلونه (2004- 2006) ثم الرقم 19 (2006- 2008) قبل أن يرتدي الرقم 10.

فمنذ يوم الخميس، يتحرك المسؤولون في نادي باريس سان جيرمان من أجل تحقيق ما بدا غير واقعي قبل فترة: ضم ليونيل ميسي. هذا الجمعة، باريس سان جيرمان هو النادي الأقرب للتعاقد مع النجم الأرجنتيني. بدأت المفاوضات وكل شيء يمكن أن يسير بسرعة كبيرة إذا قرر ليونيل ميسي الذهاب إلى باريس.