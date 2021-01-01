"إسرائيل": هجمات حزب الله ستجلب كارثة للبنان بأسره

القدس المحتلة/سما/

حذرت إسرائيل من أن هجمات "حزب الله" اللبناني عليها ستقود إلى "كارثة ودمار كبير" في لبنان.

ووجه السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد إردان، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، دان فيها بشدة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية على إسرائيل.

وقال إردان في الرسالة إن "إسرائيل تعتبر حكومة لبنان مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها، وقد تؤدي هجمات "حزب الله" إلى كارثة ودمار كبير في لبنان".



وتابع قائلا إن "حزب الله" يحاول صرف الانتباه عن مسؤوليته عن انهيار البلاد. وعلى المجتمع الدولي أن يضمن عدم استغلال "حزب الله" لأي مساعدات تصل لبنان لأغراضه الإرهابية".

وأكد أن "الهجوم الإرهابي لـ "حزب الله" وعدم كفاءة الحكومة اللبنانية سيتسببان بكارثة كبيرة لكل لبنان. ولن تسمح إسرائيل بإلحاق الأضرار بمواطنيها، ولن تتردد في الرد وتدمير البنية التحتية لـ "حزب لله" المنتشرة في أنحاء لبنان والتي تهدد إسرائيل وموطنيها".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها استهدفت مواقع لـ "حزب الله" في لبنان ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.