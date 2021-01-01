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إعلام إسرائيلي يوضح: هل أكتفت اسرائيل بما أطلقته من قذائف مدفعية ظهرًا؟

الجمعة 06 أغسطس 2021 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يوضح: هل أكتفت اسرائيل بما أطلقته من قذائف مدفعية ظهرًا؟



القدس المحتلة /سما/

ذكرت إذاعة الجيش، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تقديرات إسرائيلية بعدم الرد على إطلاق 19 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل. 
 
وقال المراسل العسكري للإذاعة دورون كدوش، إن في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فهم بأن حزب الله رأى نفسه مضطراً لإطلاق الصواريخ رداً على الهجوم الجوي على الأراضي اللبنانية أمس. 
 
وأضاف كدوش: "حزب الله غير معني بتصعيد الموقف، وإطلاق الصواريخ كان يستهدف مناطق مفتوحة، لذلك فإن إسرائيل مستعدة أيضًا لضبط نفسها والاكتفاء بما أطلقته من قذائف مدفعية ظهرًا".
 
من جهته، قال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية ألون بن دافيد، إن حزب الله بعث برسالة إلى إسرائيل مفادها أنه غير معني بمواصلة القتال. 
 
وأضاف بن دافيد: "هذا حوار محسوب بين الطرفين، وقد بنى حزب الله رده حتى لا تقع إصابات وستلتزم إسرائيل بعدم بالرد".
 
وأشار إلى أن إسرائيل هاجمت لبنان هذا الأسبوع، من خلال سلاح الجو، بعد 7 سنوات من عدم القيام بذلك، وكان على الحزب، الذي يعتبر نفسها "حراسًا لبنانيًا"، الرد - لكنه اختار ردًا محسوبًا.
 
يذكر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيلقي غدا خطابا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لحرب لبنان الثانية، ولم يكن لحسن نصر الله أن يحضر هذا الحدث دون الرد بأي شكل من الأشكال على الهجوم الإسرائيلي.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #حزب الله #لبنان #المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

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