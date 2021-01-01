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الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد دويكات وتؤكد على استمرار المواجهة مع الاحتلال

الجمعة 06 أغسطس 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد دويكات وتؤكد على استمرار المواجهة مع الاحتلال



غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، شهيد بيتا الصامدة عماد دويكات، الذي استشهد وهو يدافع عن أرض بيتا الصامدة ليسجل بدمه الطاهر شهادة حق في مواجهة الباطل، مؤدة على استمرار المواجهة مع الاحتلال.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن قمع العدو لمسيرات بيتا لن يفلح في كسر إرادة الشباب الثائر الذي يواصل لليوم الـ 100 مسيرة الصمود والثبات لحماية جبل أبو صبيح من السرقة والتهويد والاستيطان.

وتوجهت بالتحية للشباب الثائر في بيتا والقدس وكل ساحات الاشتباك مع العدو المجرم، مؤكدة أن هذه الدماء الزكية التي تملأ الساحات نوراً ستكون فاتحة الطريق نحو النصر والتحرير بإذن الله، فما ضاع حق وراءه مطالب وما ضاعت همم الرجال هباء.

#الجهاد الاسلامي #بلدة بيتا

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