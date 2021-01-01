اعلام اسرائيلي يحذر: رسائل حزب الله تحمل مدلولات استراتيجية وتطور خطير..!

القدس المحتلة / سما /

أوضح المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية تال ليف رام، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل" سترتكب خطأ فادحًا إذا حاولت التقليل من خطورة الرسالة التي نقلها حزب الله.

واعتبر "رام" في تقريره حول أحداث التصعيد على الجبهة الشمالية، أن حزب الله "أوصل رسائل تحمل مدلولات استراتيجية وتطور خطير، وتدل على أن إطلاق الصواريخ سيتكرر في المرحلة القادمة".

وأضاف: حزب الله قرر قصف منطقة تنتشر فيها المواقع العسكرية، لكن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، لكي يروج للجمهور الإسرائيلي بأن حزب الله مرتدع".

وحذر المراسل العسكري ان " الحرب مع لبنان ليست من مصلحة (إسرائيل) في هذه المرحلة، وفي المقابل لا يمكن قبول تحول المنطقة الشمالية لخط مواجهة، فعال كما يحدث على الحدود مع غزة".

وكان تنظيم "حزب الله" اللبناني، قد أعلن صباح اليوم، قصفه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، فيما رد الجيش الإسرائيلي يإطلاق عدداً من قذائف المدفعية على مصادر إطلاق الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان له، إنه "قصف أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، وأن ذلك يأتي رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية الخميس الماضي".