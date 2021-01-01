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تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس برئاسة هنية مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

الجمعة 06 أغسطس 2021 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس برئاسة هنية مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي



طهران /سما/

التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، مساء اليوم الجمعة، إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصب الرئاسة، متمنيًا له التوفيق والسداد.

واستعرض الوفد أوضاع الشعب الفلسطيني، وآخر التطورات، خاصة نتائج معركة سيف القدس وآثارها الإيجابية على القضية الفلسطينية ومستقبلها.

وقدم شرحًا عمّا يتعرض له الشعب الفلسطيني من سلوك الاحتلال في توسيع الاستيطان ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس والشيخ جراح، والحصار الظالم على غزة، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة طريقه في مقاومة الاحتلال بكل السبل لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته على كامل التراب الوطني الفلسطيني وحق العودة.

وثمّن الوفد مواقف الجمهورية الإسلامية في إيران في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي استمرار الموقف الإيراني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدًا اعتزازه بالروح التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وبالتضحيات التي يقدمها، وخاصة أسر الشهداء، وبطولة المجاهدين خلف قضبان الاحتلال.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #ايران #ابراهيم رئيسي

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