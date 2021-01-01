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مهنا يؤكد ضرورة إجراء فحص "كورونا" خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر

الجمعة 06 أغسطس 2021 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهنا يؤكد ضرورة إجراء فحص "كورونا" خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر



رام الله / سما /

أكّد مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا على ضرورة إجراء جميع المسافرين عبر معبر الكرامة فحص "PCR"، فحص كورونا، والحصول على نتيجة خلو من الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة قبل المغادرة باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف مهنا في تصريح لتلفزيون فلسطين، اليوم الجمعة، أن إجراء فحص الخلو من كورونا يشمل كافة المسافرين حتى الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس ويحملون شهادة تطعيم.

ودعا المسافرين إلى ضرورة الأخذ بكافة الاحتياطات الصحية والالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.

#الإدارة العامة للمعابر والحدود #نظمي مهنا #معبر الكرامة #فحص PCR

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