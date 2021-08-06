شاهد: حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لإطلاق صواريخ تجاه شمال الأراضي المحتلة

بيروت /سما/

نشر تنظيم حزب الله اللبناني، مساء يوم الجمعة، مشاهد لإطلاق صواريخ تجاه مناطق شمال الأراضي المحتلة.

وكان تنظيم "حزب الله" اللبناني، قد أعلن صباح اليوم، قصفه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، فيما رد الجيش الإسرائيلي يإطلاق عدداً من قذائف المدفعية على مصادر إطلاق الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان له، إنه "قصف أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، وأن ذلك يأتي رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية الخميس الماضي".