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اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

الجمعة 06 أغسطس 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية



قلقيلية / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تأكيدًا على حق شعبنا في المقاومة وتنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على شعبنا في مختلف المحافظات.

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة الاسبوعية وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه منازل المواطنين مما أدى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وأكد شتيوي أن جيش الاحتلال نصب كمائن في منازل مهجورة إلا أن الشبان قاموا بكشفها ، مشيرا إلى أن وحدات المستعربين التابعة لجيش الاحتلال تواجدت ليلا على أطراف القرية دون تسجيل اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة حشد كبير من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها.

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