  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد الأوروبي: من السابق لأوانه التوصية بجرعات معززة للقاحات كورونا

الجمعة 06 أغسطس 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: من السابق لأوانه التوصية بجرعات معززة للقاحات كورونا



بروكسل /سما/

قالت هيئة تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنها لا تملك بيانات كافية للتوصية بإعطاء جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 رغم إعلان دول كبرى في الاتحاد أنها ستطرح جرعة ثالثة للفئات الأشد ضعفا والمعرضة للخطر اعتبارا من سبتمبر أيلول. بحسب وكالة "رويترز"

كانت وكالة الدواء الأوروبية قالت في منتصف يوليو تموز إنها بحاجة لمزيد من البيانات كي تصبح في وضع يسمح لها بتقديم توصية حول الجرعات المعززة، لكن أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي، وهما ألمانيا وفرنسا، تمضيان بقوة في خطط لطرح بعض الجرعات.

يأتي هذا على الرغم من دعوة منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إلى وقف إعطاء جرعات معززة إلى حين يتم تطعيم المزيد من الناس في أنحاء العالم.

وقالت وكالة الدواء يوم الجمعة "من السابق لأوانه في الوقت الراهن تأكيد الحاجة إلى جرعة معززة من لقاحات كوفيد-19 من عدمه أو متى (يمكن إعطاؤها) نظرا لعدم وجود القدر الكافي من البيانات حتى الآن من خلال حملات التطعيم والدراسات الجارية لمعرفة مدة الحماية التي توفرها اللقاحات".

إلا أن ألمانيا تعتزم طرح الجرعات المعززة لمرضى نقص المناعة والطاعنين في السن والمقيمين بدور رعاية المسنين اعتبارا من سبتمبر أيلول. وتعمل فرنسا أيضا على طرح جرعات ثالثة للمسنين والمعرضين للخطر اعتبارا من الشهر المقبل.

وبعد ظهور تقارير حول خطط برلين وباريس، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن قرارات التطعيم تتخذها حكومات الدول، لكنه شدد على أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تشجع على اتخاذ "القرارات استنادا إلى العلم وبما يتماشى مع نصائح" هيئة تنظيم الدواء فيما يتعلق بالجرعات المعززة وغيرها من الأمور.

واختزن الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة مليارات الجرعات التي حصل عليها من شركات تصنيع اللقاحات للسنوات القادمة، قائلا إنها قد تصبح ضرورية في حالة إعطاء جرعات معززة أو محاربة النسخ المتحورة من فيروس كورونا. ويمكن كذلك التبرع بها للدول الفقيرة.

وقالت وكالة الدواء الأوروبية إنها تجري مع الشركات المصنعة "نقاشا حول خطط جمع البيانات لتوضيح الموقف إزاء الجرعات المعززة". وكانت شركتا مودرنا وفايزر صريحتين في موقفهما بأن العالم سيحتاج قريبا إلى الجرعات المعززة للحفاظ على مستويات عالية من المناعة.

#الاتحاد الاوروبي #فيروس كورونا #لقاحات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن رجل أعمال إماراتي كبير يتبرع لإسرائيل منذ 3 أعوام .. من هو ؟

كان العبرية: تقدم في المفاوضات حول طريقة إدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة

حزب الله يطلق 21 صاروخا اتجاه الجليل الاعلى و الجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي

صحيفة عبرية: ماذا لو ارتبط إطلاق الصورايخ إلى إسرائيل بتوجيهات من “حزب الله” أو السنوار؟

صحيفة: صبر حماس بدأ ينفذ واسرائيل قد تتراجع عن شروطها بِشأن المنحة

برشلونة يودع ميسي بمقطع فيديو (شاهد)

حزب الله يصدر بيانا بشأن مصادرة الراجمة واعتقال أفرادها جنوبي لبنان

الأخبار الرئيسية

مجدلاني يكشف آخر تطورات المنحة القطرية لغزة وموعد صرفها

اعلام اسرائيلي يحذر: رسائل حزب الله تحمل مدلولات استراتيجية وتطور خطير..!

هنية

تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس برئاسة هنية مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

"يسرائيل هيوم" تكشف الرسائل التي يسعى حزب الله إلى إيصالها لاسرائيل

ضض

صحيفة عبرية: هل ستكون الحرب المقبلة مع "إسرائيل" المواجهة الأخيرة لحزب الله؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية