"يسرائيل هيوم" تكشف الرسائل التي يسعى حزب الله إلى إيصالها لاسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الجمعة، الرسائل التي أراد حزب الله اللبناني إيصالها إلى إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ صباح اليوم.



وأوضحت الصحيفة العبرية، أن إطلاق الصواريخ لا يهدف إلى تصعيد على الحدود الشمالية، بل نقل رسائل نابعة من عدة أسباب سياسية وإقليمية وأمنية، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.



وبينت أن أولى الرسائل هي أن طهران تريد تحويل الانتباه الدولي عن أنشطة القرصنة في مياه الخليج العربي، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من طاقم السفينة المملوكة لإسرائيل في خليج عُمان.



وأوضحت أن من بين الرسائل أيضًا هو رغبة حزب الله في تحديد المعادلة التي وضعها، والتي بموجبها أي هجوم للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، سواء من الجو أو البحر أو الأرض، سيتم الرد عليه بنفس الطريقة من قبل حزب الله، الذي نصب نفسه على أنه لبناني مدافع".



وأشارت يسرائيل هيوم إلى أنه على الرغم من أن حزب الله أطلق عددًا كبيرًا من الصواريخ بلغ 19 صاروخًا، منها 16 صاروخًا عبرت الحدود إلى داخل إسرائيل، إلا أنه وجه نيرانه إلى مناطق مفتوحة في محاولة لتجنب التصعيد.



وتابعت: "حزب الله لا يريد بأن يهاجم سلاح الجو الإسرائيلي مصانع الصواريخ الدقيقة التابعة لحزب الله والبنية التحتية الأخرى في لبنان".



ولفتت الصحيفة العبرية أنه إلى جانب الأسباب المذكورة سابقًا، هناك أيضًا موضوع انهيار الدولة اللبنانية الذي يهدد استقرار لبنان وشرعية حزب الله في نظر لبنان والعالم أجمع، في حال حدوث تصعيد في الشمال يؤدي إلى حملة عسكرية، سيجد حزب الله صعوبة في إقناع الجمهور اللبناني بأن الدمار الذي سيحل بلبنان هو نتيجة رد وطني من الحزب، للعدوان الإسرائيلي المتكرر.