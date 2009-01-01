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بينيت يعلن اختيار ميخائيل هرتسوغ سفيرًا في واشنطن

الجمعة 06 أغسطس 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعلن اختيار ميخائيل هرتسوغ سفيرًا في واشنطن



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم، الجمعة، اختيار الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي والباحث ميخائيل هرتسوغ سفيرًا في واشنطن.

وهرتسوغ هو شقيق الرئيس الإسرائيلي الحالي، يتسحاك هرتسوغ، ونجل الرئيس الأسبق، حاييم هرتسوغ.

ويعمل هرتسوغ باحثًا في معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية وباحثا كبيرا في معهد سياسات الشعب اليهودي. وحصل على البكالوريوس من الجامعة العبرية في القدس، وعلى الماجيستر من جامعة حيفا، وهو خريج كلية الأمن القومي.

وقضى هرتسوغ 40 عامًا في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأبرز المناصب التي شغلها هي رئيس التخطيط الإستراتيجي في هيئة التخطيط العسكرية، والسكرتير العسكري لوزير الأمن خلال ولاية أربعة وزراء.

وشارك هرتسوغ في المفاوضات التي أجرتها إسرائيل خلال ولاية خمسة رؤساء حكومة، وعمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، خلال الأعوام 2009-2014.

وقال بينيت إن اختيار هرتسوغ جاء "على ضوء خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية، ومعرفته العميقة للقضايا الإستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني".

وفي حزيران/يونيو الماضي، طلب سفير إسرائيل لدى واشنطن والأمم المتحدة والقيادي في حزب الليكود، غلعاد إردان، إنهاء منصبه لدى الولايات المتحدة، بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

وسيستمر إردان في منصبه سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

وقال إردان "صحيح في نظري أن من يمثّل الحكومة أمام الإدارة الأميركية سيتم تعيينه من قبل الحكومة (الإسرائيلية) الحالية"، مضيفا "سأستمر في الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة والقتال من أجل حقّنا في الساحة الدولية".

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