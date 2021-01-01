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الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام دويكات رد إسرائيلي رسمي على زيارة الوفد الأوروبي لبيتا

الجمعة 06 أغسطس 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام دويكات رد إسرائيلي رسمي على زيارة الوفد الأوروبي لبيتا



رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بحق المواطن عماد علي دويكات (37 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن هذا الجريمة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي للبلدة أمس.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة الشهود العيان والمنظمات الحقوقية والانسانية توثيق تفاصيلها توطئة لرفعها إلى محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.

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