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أول ضابطة محجبة في سلاح الجو تطلق شرارة تغييرات في الجيش الأمريكي (فيديوهات)

الجمعة 06 أغسطس 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ضابطة محجبة في سلاح الجو تطلق شرارة تغييرات في الجيش الأمريكي (فيديوهات)



ميتشيغان/سما/

 أطلقت شابة عربية من أصول لبنانية من مدينة “ديربورن” بولاية ميشيغان شرارة تغييرات هامة في سياسة الجيش الأمريكي، حيث أصبحت أول ضابطة في سلاح الجو ترتدي الحجاب، كما عملت على تغيير السياسات المتعلقة بالتكيف الديني.

وقالت الضابطة ميساء أوزا (29 عاماً) إنها ترتدي الحجاب بكل فخر، مشيرة إلى أنها لم تر أي مسلمة أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لأول مرة لسلاح الجو.

وأوضحت أنها قاتلت من أجل حقها في ارتداء الحجاب، إلى جانب الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو، حيث يتطلب الأمر الموافقة من خلال عملية التكيف الديني.

وأشارت  إلى أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومجموعة حمود ودخل الله القانونية قد ساعدت في التوجيه القانوني بخصوص حقها في ارتداء الحجاب، والمسائل المتعلقة بالتغييرات الأخرى.

وقالت :” أردت الانضمام لأنني أردت حماية الحريات في هذا البلد والدفاع عنها، ولكن من المفارقات، أنني شعرت بأن حريتي الدينية قد تم تجريها”.

وبسبب الجهود القانونية، غير سلاح الجو سياسته بشأن التكيف الديني.

وأكدت ميساء أنه في بعض الأحيان لا تؤتي القضايا ثمارها إلا إذا قام شخص ما بإثارة مشكلة منها، مشيرة إلى أنها من هذا النوع.

وهاجر والد ووالدة ميساء من لبنان إلى ميتشيغان في أوائل الثمانينات، ولم يأتوا إلى هنا، كما ذكرت، سوى بملابسهم.

وكانت أول وظيفة لوالد أوزا في الولايات المتحدة في شركة فورد، وقالت ميساء إن والديها علموها أن تحلم بشكل كبير.

وقد ظهرت مييساء في مقطع فيديو على “تيك توك” مع زملائها من ضباط القوات الجوية، وقد حصل الفيديو على ملايين المشاهدات.

#سلاح الجو الأمريكي #الجيش الأمريكي #ميساء أوزا #ولاية ميشيغان

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