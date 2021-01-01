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"المقاومة الشعبية" تشيد بـ"الضربة الجريئة" لحزب الله

الجمعة 06 أغسطس 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الشعبية" تشيد بـ"الضربة الجريئة" لحزب الله



غزة / سما /

أشادت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، يوم الجمعة، بـ"الضربة الجريئة" التي نفذها مقاتلو "المقاومة اللبنانية"، الذراع العسكري لتنظيم "حزب الله" اللبناني، على أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، "نؤكد أن هذا هو الحل الأمثل لمواجهة الغطرسة الصهيونية والاعتداءات المتكررة على الأرض العربية".

ورأت "المقاومة الشعبية" أن ذلك "يعبر عن الفشل الصهيوني في نشر الإحباط والهزيمة في نفوس أمتنا ومقاومتنا".

ودعت الحركة إلى "الوحدة والتكاتف ورص الصفوف، لمنع استفراد العدو الصهيوني بشعبنا اللبناني الشقيق".

وكان "حزب الله" أعلن، صباح اليوم، مسؤوليته عن إطلاق "عشرات الصواريخ" باتجاه مناطق مفتوحة في محيط مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا ردًا على غارات إسرائيلية بمواقع مفتوحة جنوبي لبنان الخميس الماضي.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 19 صاروخًا أُطلقت من جنوبي لبنان.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن جيشه اعترض 10 صواريخ، فيما سقطت 6 في مناطق مفتوحة و3 داخل الأراضي اللبنانية.

وذكر المتحدث أن جيش الاحتلال أغار على مناطق إطلاق الصواريخ في جنوبي لبنان.

#المقاومة الشعبية #حزب الله #اسرائيل

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