أبو مجاهد: رد "حزب الله" وضع قيادة العدو في حالة من التخبط والارتباك

غزة / سما /

بارك مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين، "محمد البريم" ابومجاهد"، رد الاخوة في حزب الله على العدوان الصهيوني الذي استهدف لبنان.

وقال ابو مجاهد في تصريح صحفي "من حق الاخوة في حزب الله الرد على العدوان الصهيوني وقصف المناطق المحتلة دفاعا عن الشعب اللبناني".

وشدد على أن الرد المبارك من قبل الاخوة في حزب الله على العدوان الصهيوني وضع قيادة العدو في حالة من التخبط والارتباك وهذا شعور اولي بالهزيمة التي تنتظرهم في حال واصلوا عدوانهم.

وتابع أبومجاهد "حاول العدو الصهيوني كسر قواعد الاشتباك وفرض معادلات جديد فجاء رد الاخوة في حزب الله ليؤكد من جديد ان المقاومة الاسلامية جاهزة لكل الخيارات".

وأضاف "العدوان الصهيوني الذي استهدف لبنان عربدة وبلطجة تستهدف كل مكونات الامة لا بد من مواجهتها بتوحيد كل الجهود والطاقات للجم عدوانه ووضح حد لارهابه".

وأكد أبو مجاهد أنه على هذا العدو المجرم ان يعي جيدا أن اي عدوان يستهدف لبنان الشقيق فانه يستهدف كل الامة وفي مقدمتها محور المقاومة.

