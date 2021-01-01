حزب الله يوجه رسالة إلى "إسرائيل"

بيروت/سما/

وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الجمعة رسالة إلى الاحتلال الاسرائيلي عقب التصعيد الأمني الذي شهدته المنطقة الحدودية مع لبنان خلال الساعات الأخيرة.

وقال قاسم خلال مداخلة له عبر "الميادين" "يجب أن تفهم (إسرائيل) أن لبنان ليس ساحة مفتوحة لتصفي حساباتها وتختبر قدراتها فيها"، مشددًا على أن عليها الفهم بأن تبقى مردوعة، وإلا فنحن جاهزون للردّ

و أكد قاسم ، أن ما فعله الحزب، هو رد على عدوان رآه كل العالم، مضيفًا "لا يمكن أن نسكت عليه".

وأشار قاسم إلى أن حزب الله التزم علناً بأن الاعتداء على لبنان يعني أن يقابل بالرد المناسب.

وتابع قاسم "وجدنا في حزب الله أن هذا الرد هو المناسب، أما تحليل التفاصيل فلتحلل "إسرائيل" ما تريد".

وأعلن حزب الله عن تبني مسؤولية إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه هضبة الجولان المحتلة والجليل الأعلى، قبيل ظهر اليوم. وقال في بيان إنه "عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم". ‏

وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية. وأعلن أن حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية، سقطت 3 منها في الأراضي اللبنانية، واعترضت "القبة الحديدية" عددا منها، والباقي سقط في مناطق مفتوحة. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن صافرات الإنذار انطلقت بسبب الصواريخ التي أطلقتها "القبة الحديدية".



ولاحقا، سعت إسرائيل وحزب الله إلى نقل رسائل لتهدئة هذا التصعيد، الذي جاء بعد يومين من سقوط قذيفتين صاروخيتين في مدينة كريات شمونا، وقال الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أن منظمة فلسطينية في لبنان أطلقتها.