الشرطة تلقي القبض على فار من العدالة في رام الله وآخر قام بالتفحيط في الرام

رام الله / سما /

إلقت الشرطة اليوم القبض على مطلوب فار من وجه العدالة منذ 2017 وعليه 6 قضايا .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد توفر معلومات عن تواجد أحد الفارين من وجه العدالة في احدى قرى رام الله ، تمكنت الشرطة من القبض عليه وهو فار من العدالة منذ 2017

وتم التحفظ عليه من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما قبضت الشرطة في الساعات الاولى من صباح اليوم على سائق مركبة يقوم بأعمال التحفيط والإزعاج وإقلاق الراحة العامة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ،انه وأثناء عمل دورية اعتيادية لشرطة مكافحة المخدرات في بلدة الرام ورد اتصال من مواطنين يفيد بوجود مركبة تقوم بأعمال التحفيط وإزعاج المواطنين في وسط بلدة الرام على الفور تم تحديد مكان تواجد المركبة المذكورة وإلقاء القبض على السائق والتحفظ على المركبة.

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على السائق وحجز المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.