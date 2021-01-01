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“جحافل الجحيم” .. رواية جديدة للكاتبة الفلسطينية رنين دراغمة

الجمعة 06 أغسطس 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
“جحافل الجحيم” .. رواية جديدة للكاتبة الفلسطينية رنين دراغمة



رام الله / سما /

صدر حديثا عن دار “ببلومانيا” للنشر والتوزيع في جمهورية مصر، رواية “جحافل الجحيم” للاديبة والكاتبة الفلسطينية رنين عمار دراغمة، لتنضم الى سلسلة اصدارات سابقة لذات الكاتبة وهي رواية “كيف جعلوني عميلا”، ورواية “نساء وبلاء” والمجموعة القصصية “عتاب وعذاب”.

وتتكون “جحافل الجحيم” من ثمانية فصول سردت الأحداث والشخصيات بطريقة درامية شيقة تناولت كل شخصية هدفا وفكرة. وهي رواية جريئة فكرية فلسفية نفسية جادلت الواقع السياسي بجميع حذافيرة ابتداء من الموساد الصهيوني وكيفية تفكيره وأهدافه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ومخططاته الاحتلالية، مرورا بالماسونية الصهيونية بجميع تفاصيلها الدقيقة على مستوى شعوب العالم وكيفية الترويج للعبودية باسم الحرية والجهل باسم العلم.

وعرضت الرواية بشكل مفصل جوانب من حياة الأسرى والأسيرات وما يحدث معهم في أقبية التحقيق وداخل الزنازين، وتدعيم ذلك بشواهد حقيقية وتجارب شخصية حدثت مع الاسرى والاسيرات.
وبينت بطريقة فلسفية فكرية كيفية غسل الأدمغة وما يحدث وراء الستار وتحت الطاولة وكيفية سعي الصهيونية للسيطرة على الشعوب.

يشار الى ان الكاتبة دراغمة من مواليد مدينة طوباس عام 1991، وتحمل شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ودرجة الماجستير في الارشاد النفسي والتربوي.

#رواية جحافل الجحيم #رنين عمار دراغمة

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