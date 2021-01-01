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إسرائيل توجه رسالة تهدئة.. والجيش الاسرائيلي: حزب الله غير معني بالتصعيد!

الجمعة 06 أغسطس 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توجه رسالة تهدئة.. والجيش الاسرائيلي: حزب الله غير معني بالتصعيد!



القدس المحتلة / سما /

قال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي البريغادير ران كوخاف ان حزب الله قام باطلاق الصواريخ صوب مناطق مفتوحة في الجولان عن قصد مما يدل انه يأخذ بالحسبان قوة الردع الاسرايلية وانه غير معني بالتصعيد

واضاف وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان) ان الجيش الاسرائيلي يدرس الطرق الملائمة للرد على القصف الصاروخي ما عدا نيران المدفعية لكنه اضاف ان جميع الاطراف لا يريدون الحرب مؤكدا مع ذلك ان اسرائيل لن تسلم بواقع يجرى فيه اطلاق النار على اراضيها بين حين واخر .

كما رجح الناطق العسكري ان حزب الله يريد تبرير سيطرته على زمام الامور في الوقت الذي توجه اليه الاتهامات بمسؤولية عن الوضع المزريالذي آلت اليه الامور في لبنان

وبدوره قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي الميجر جنرال امير برعام لرؤساء سلطات محلية في شمال البلاد ان حزب الله لم يقصد قصف البلدات الماهولة بل مواقع على هار دوف- جبل روس .

وأشار الى انه تم اطلاق صفارات الإنذار بسبب الصواريخ المضادة التي اطلقتها منظومة القبة الحديدية ولذا يطلب من السكان العودة الى الحياة الطبيعية.

في سياق متصل، وجهت إسرائيل رسالة تهدئة بعد التصعيد الأمني الذي شهدته المنطقة الحدودية مع لبنان خلال الساعات الأخيرة.

واكد الجيش الاسرائيلي انه لا يذهب الى تصعيد الأوضاع او خوض حرب موضحًا انه ليس بصدد جعل لبنان خط مواجهة.

وفي الوقت نفسه بين الناطق بلسن الجيش الاسرائيلي انه لا يمكن لإسرائيل ان تكون عنوانا لحالة من انعدام الحوكمة في لبنان ولن تحتمل وضعا من هذا القبيل.

حزب الله يعلن أنه لا يتجه إلى تصعيد الأوضاع

وبدوره أوضح مصدر في حزب الله لصحيفة العربي الجديد ان المنظمة لا تتجه هي الاخرى الى تصعيد الأوضاع وان الهجمات الصاروخية كانت ردا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على أراض في الجنوب اللبناني.

سقوط قذائف صاروخية شمال هضبة الجولان

وأعلن الجيش الاسرائيلي عن إطلاق تسعة عشرة قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية ظهر اليوم. سقطت ثلاث منها في الأراضي اللبنانية، واعترضت منظومة القبة الحديدية عشر قذائف فيما سقطت ست منها في مناطق غير مأهولة بالسكان شمال هضبة الجولان. ولم تقع اضرار أو إصابات.

ويرد الجيش الاسرائيلي بقصف مدفعي على مصادر النيران. يشار الى ان هذه سادس مرة تتعرض فيها المنطقة الشمالية للبلاد لرشقات صاروخية خلال الشهرين الماضيين.

#الجيش الاسرائيلي #حزب الله #لبنان #صواريخ لبنان #الجولان المحتل #الحدود اللبنانية

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