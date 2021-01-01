  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دياب يجري اتصالات لاحتواء التصعيد حول جنوب لبنان ويدعو للضغط على إسرائيل

الجمعة 06 أغسطس 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دياب يجري اتصالات لاحتواء التصعيد حول جنوب لبنان ويدعو للضغط على إسرائيل



بيروت/سما/

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى الضغط على إسرائيل من أجل استعادة الهدوء عند الحدود، وسط جولة جديدة من التصعيد بين الدولة العبرية و"حزب الله".


وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن دياب أجرى سلسلة اتصالات بهدف احتواء التصعيد في جنوب لبنان عبر الالتزام التام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسب الوكالة، على ضرورة "عودة الهدوء ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية"، لافتا إلى أن هذه الخروقات بلغت ذروتها أمس بالغارة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان.

وحذر دياب من أن هذه الخروقات تشكل "تهديدا مباشرا وقويا للقرار 1701"، داعيا إلى "الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القرار 1701 ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

ويأتي ذلك على خلفية ثاني جولة من القصف المتبادل بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع الأسبوع.

#حسان دياب #لبنان #حزب الله #اسرائيل #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن رجل أعمال إماراتي كبير يتبرع لإسرائيل منذ 3 أعوام .. من هو ؟

كان العبرية: تقدم في المفاوضات حول طريقة إدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة

حزب الله يطلق 21 صاروخا اتجاه الجليل الاعلى و الجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي

صحيفة عبرية: ماذا لو ارتبط إطلاق الصورايخ إلى إسرائيل بتوجيهات من “حزب الله” أو السنوار؟

صحيفة: صبر حماس بدأ ينفذ واسرائيل قد تتراجع عن شروطها بِشأن المنحة

برشلونة يودع ميسي بمقطع فيديو (شاهد)

تقدير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من لبنان تغيير جوهري للوضع الأمني في المنطقة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل توجه رسالة تهدئة.. والجيش الاسرائيلي: حزب الله غير معني بالتصعيد!

uuuuu

شهيد وعشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في جبل صبيح جنوب نابلس

صحيفة عبرية تكشف أسباب ومؤشرات إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه إسرائيل

حزب الله

مسؤول أمني إسرائيلي: الرد على صواريخ حزب الله سيأخذ أشكالا وأساليب مختلفة

تسجيل حالتي وفاة و 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 53 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية