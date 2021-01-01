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مايكروسوفت تعلن تعديلات جديدة تجعل أنظمة "ويندوز-10" أكثر أمانا

الجمعة 06 أغسطس 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تعلن تعديلات جديدة تجعل أنظمة "ويندوز-10" أكثر أمانا



وكالات

أعلنت مايكروسوفت أنها ستدخل تعديلات جديدة على أنظمة "ويندوز-10" للحفاظ على أمان بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

وقالت الشركة في تدوينة لها مؤخرا "ابتداء من أوائل أغسطس القادم ستبدأ أنظمة ويندوز-10 بحظر التطبيقات غير المرغوب فيها تلقائيا، سنبدأ بتشغيل هذه الميزة افتراضيا لتسهيل الحفاظ على أداء الأنظمة وإبقائها في أفضل حالاتها".

وتبعا للشركة فإن الميزة لن تكون إلزامية على المستخدمين، إذ سيكون بإمكانهم إلغاء تفعيلها أو تشغيلها من جديد عبرالدخول إلى قائمة الإعدادات في حواسبهم، ومن ثم التوجه إلى خيار Windows Security app، وبعدها خيار App & browser control، ومن ثم Reputation-based protection.


وتصنف مايكروسوفت العديد من التطبيقات ضمن إطار "التطبيقات غير المرغوب فيها، فمن هذه التطبيقات قد تكون تلك التي تروّج لإعلانات أو منتجات معينة، أو تطبيقات تحميل ملفات التورينت، أو تطبيقات التشفير التي تخترق الأجهزة لتعدين العملات المشفرة، وكذلك التطبيقات التي قد تستغل لجمع البيانات لأهداف تسويقية وتجارية، بالإضافة إلى التطبيقات التي صممها مطوروها لتتهرب من منظومات أمن برامج التشغيل.

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