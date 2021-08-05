جامعة قطر تعلق على أنباء "الدكتوراة الفخرية" لإبنة اللواء قاسم سليماني

الدوحة/سما/

علقت جامعة قطر على الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول منحها زينب، ابنة اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، شهادة الدكتوراة الفخرية.

وكتبت جامعة قطر في تغريدة على موقعها في "تويتر"، قالت فيها: "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا بمنح جامعة قطر دكتوراه فخرية للسيدة زينب قاسم سليماني، وفي إطار الرد المتاح لجامعة قطر تؤكد جامعة قطر أنها لم تمنح أي شهادة لهذه السيدة".

وتوضح أن سياسة منح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة تحددها نظم الجامعة وقوانينها ويتم وفقها منح تلك الشهادة .

وبما أن هذا الخبر عار عن الصحة فإن جامعة قطر تهيب بجمهورها عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر. — جامعة قطر (@QatarUniversity) August 5, 2021



وأوضحت جامعة قطر في تغريدة منفصلة أن سياسة منح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة تحددها نظم الجامعة وقوانينها ويتم وفقها منح تلك الشهادة، مؤكدة أن هذا الخبر عار عن الصحة، داعية مواقع التواصل إلى عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر.



ويذكر أن اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، قتلا في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع عام 2020.