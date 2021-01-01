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شهيد وعشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في جبل صبيح جنوب نابلس

الجمعة 06 أغسطس 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وعشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في جبل صبيح جنوب نابلس



نابلس / سما /

استشهد المواطن عماد علي دويكات (37 عاما)، اليوم الجمعة، وأصيب آخران بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد دويكات أصيب بالرصاص الحي في الصدر، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن عن استشهاده.
ويذكر أن الشهيد متزوج وهو أب لخمسة أبناء اربعه بنات وولد رزق به قبل شهرين فقط .

وكان قد اصيب العشرات من المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن 32 مواطنا حتى اللحظه أصيبوا بجروح مختلفة منهم اصابة بالرصاص الحي في القدم واصابتين في الرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدها بالرأس إضافة إلى إصابة ستة مواطنين نتجية سقوط بكسور ورضوض إضافة إلى إصابة 26 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل من خلال استخدام الطائرات تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم فيما تم نقل اصابة إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج .

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو/ أيار، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

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