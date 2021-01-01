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تسجيل حالتي وفاة و 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 53 حالة تعافٍ في فلسطين

الجمعة 06 أغسطس 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل حالتي وفاة و 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 53 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 11، جنين 8، طوباس 1، نابلس 10، أريحا والأغوار 2، سلفيت 1، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 10، قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، الخليل 6، قطاع غزة 115".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:"طولكرم 4، جنين 14، نابلس 12، رام الله والبيرة 2، الخليل 6، قطاع غزة 15".

وبينت أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس.

ولفتت إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  18 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 607,942 بينهم 423,327 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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