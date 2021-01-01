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الجهاد الإسلامي تؤكد على حق المقاومة اللبنانية في الرد على الاحتلال والتصدي لجرائمه

الجمعة 06 أغسطس 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تؤكد على حق المقاومة اللبنانية في الرد على الاحتلال والتصدي لجرائمه



غزة / سما /

​باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، رد المقاومة الإسلامية في لبنان على العدوان الصهيوني الذي استهدف الاراضي اللبنانية فجر أمس الخميس.

وعبّرت الحركة في بيان صدر عنها، عن إشادتها ودعمها الكامل لهذا الرد الصاروخي، مؤكدة على الحق في مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان وعدم السماح للعدو بفرض معادلات أو تغيير قواعد الاشتباك والرد على جرائمه بكل الوسائل، وهو حق لن تتخلى عنه المقاومة وشعوب أمتنا التي تنشد الحرية والخلاص من الوجود الصهيوني الباطل على أرض فلسطين.

وتوجهت، بالتحية والاعتزاز لكل المقاومين في العالم العربي والإسلامي ولإخواننا في المقاومة الاسلامية ولحزب الله وقيادته التي تؤمن بنهج المقاومة والتحرير.

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