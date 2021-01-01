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الجيش الإسرائيلي : "حزب الله" بهجومه الجديد حاول إغلاق ملفات سابقة

الجمعة 06 أغسطس 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي : "حزب الله" بهجومه الجديد حاول إغلاق ملفات سابقة



القدس المحتلة / سما /

ذكر الجيش الإسرائيلي أن إعلان "حزب الله" اللبناني بخصوص هجومه الصاروخي الأخير في منطقة شبعا يستدعي تساؤلات بشأن وضع الحزب وأهداف هذه العملية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة إلى تأكيد "حزب الله" أن هجومه استهدف مناطق مفتوحة في محيط مواقع الجيش الإسرائيلي، وتساءل: "فماذا يعني ذلك بالنسبة لحالته؟".

ورجح أدرعي أن حزب الله "حاول من خلال هذه العملية إغلاق ملفات سابقة لم يستطع الرد عليها حتى الان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 19 قذيفة صاروخية اليوم من أراضي لبنان الجنوبية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه عبر الحدود منذ مطلع الأسبوع.

وشن الجيش الإسرائيلي ضربات عسكرية إلى المناطق في جنوب لبنان التي أطلقت منها هذه الصواريخ

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