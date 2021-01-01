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حماس تبارك رد المقاومة في لبنان على جرائم الاحتلال

الجمعة 06 أغسطس 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك رد المقاومة في لبنان على جرائم الاحتلال



غزة / سما /

​عبرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان صباح هذا اليوم، وقصفها أهدافا تابعة للعدو الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال واستهدافه الأراضي اللبنانية.

وأكدت حماس في بيان صحفي أن مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها.

وتوجهت حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم.

وشددت على أن المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين.

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